В испанском топ-клубе коронавирусом заразилось 25 человек

В испанском футбольном клубе "Валенсия" коронавирусом заразилось 25 человек.

Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, болезнь подхватили 10 футболистов и 15 сотрудников клуба. В "Валенсии" приняли решение не разглашать имена заразившихся, чтобы не нарушать их право на частную жизнь. Однако ранее о сданных положительных тестах на коронавирус сообщили три игрока клуба - Эсекьель Гарай, Эльеким Мангаля и Хосе Гайя.

В настоящее время "Валенсия", как и подавляющее большинство клубов Европы, находится на карантине В турнирной таблице чемпионата Испании команда после 27 туров занимает 7-е место. В ее активе 42 очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликована символическая сборная из футболистов, которые заразились коронавирусом.