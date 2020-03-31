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Непобежденному боксеру-чемпиону грозит длительная дисквалификация из-за скандального видео

вторник, 31 марта 2020, 12:27
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Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс может получить дисквалификацию на год за опубликованное видео с пропагандой домашнего насилия.

Об этом сообщает The Sun.

Ранее 30-летний боксер опубликовал в социальной сети видеоурок по технике избиения женщины. Позже Сондерс принес извинения за ролик, сказав, что это была всего лишь шутка.

Однако позже из-за этого видео у чемпиона отобрали боксерскую лицензию. Теперь же Сондерсу и вовсе грозит дисквалификация на один год. Соответствующее решение может вынести Британская комиссия по контролю в сфере бокса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что малолетний сын сильнейшего боксера планеты послал отца во время прямого эфира.

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