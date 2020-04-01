RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Спорт

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

06:28
Шутки, пранки и забавные открытки на 1 апреля: как поднять друзьям настроение Lime
03:34
Алкоголь и баня: жители Беларуси рассказали о народных методах борьбы с коронавирусом, видео
03:09
Люди в ужасе: "дикая" борьба с коронавирусом в Индии попала на видео

31 марта

23:05
Франция поставила рекорд по смертности от коронавируса: как болезнь атакует страну
21:59
Могут погибнуть сотни тысяч: свежие данные атаки коронавируса на США
20:22
Фотограф каждый год возвращается на озеро Байкал ради нескольких кадров, и это Инстаграм дня Lime
19:36
Массовая гибель от коронавируса в Италии: свежая статистика и онлайн-карта
19:15
1 апреля никто не отменял: как разыграть друзей, не выходя из дома Lime
18:15
Отслеживала количество новых зараженных: украинская ведущая рассказала о родах в эпидемию коронавируса Lime
18:01
Мужчина прикинулся кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина - соседи сделали его знаменитостью Lime
17:49
Спрятался в бункере: в сети указали на странные фото с Путиным
17:45
Учится и не рожает детей: Эминем рассказал, почему гордится дочерью Lime
Все новости

Привязали к стулу и угрожали: экс-звезду сборной Англии ограбили в своем доме

среда, 01 апреля 2020, 09:32
переглянути новину українською

Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул был ограблен неизвестными лицами в своем доме.

Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, несколько человек в балаклавах ворвались в дом экс-защитника "Арсенала" и "Челси" через задние двери. Они привязали хозяина к стулу и начали ему угрожать, после чего забрали у того драгоценные вещи. Сам 39-летний Коул в результате инцидента не пострадал. Сумма нанесенного ему ущерба не называется.

В составе сборной Англии Коул сыграл 107 матчей. На клубном уровне футболист также выступал за "Кристал Пэлас", "Рому", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Дерби Каунти".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Англии нашли возможность доиграть сезон в условиях коронавируса.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: