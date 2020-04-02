RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.80
НБУ:USD  27.40
Меню
Спорт

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

14:42
Победительница Х-фактора откровенно рассказала об издевательствах в школе Lime
13:49
В миграционной службе рассказали, как принц Гарри сможет легально жить и работать в США Lime
13:31
Певица-трансгендер Зианджа презентовала под новым именем дебютную песню Lime
13:16
Украинская актриса с коронавирусом рассказала о самочувствии и симптомах Lime
13:07
Один из лидеров сборной Украины заинтересовал известный европейский клуб
13:03
Принц Чарльз оправился от болезни и рассказал о влиянии коронавируса на пожилых людей Lime
12:57
В России коронавирус выявили у тренера, который контактировал с Усиком: фото
12:45
Джоан Роулинг запустила сайт "Гарри Поттер дома" - он для детей и фанов на карантине Lime
12:19
Лучший футболист мира повеселил сеть тренировкой сына на карантине: видео
12:15
Карантин - не помеха: украинские актеры отпраздновали годовщину свадьбы Lime
12:00
Думала, что отравилась: 30-летняя модель Victoria's Secret попала в больницу с коронавирусом Lime
11:25
В Европе из-за коронавируса могут отменить крупное футбольное соревнование
Все новости

Один из лидеров сборной Украины заинтересовал известный европейский клуб

четверг, 02 апреля 2020, 13:07
переглянути новину українською

Итальянская "Фиорентина" серьезно настроена на подписание полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который выступает в Италии за "Аталанту".

Как пишет местная пресса, новые владельцы команды из Флоренции уже провели переговоры с клубом украинца. Отмечается, что Малиновский стал едва ли не главной трансферной целью "фиалок".

По данным журналистов, первые переговоры между "Аталантой" и "Фиорентиной" прошли в январе. В следующее трансферное окно они должны продолжиться.

По предварительным данным, за Малиновского клуб из Бергамо хочет получить не менее 25 миллионов евро.

Напомним, что в Италию игрок сборной Украины перебрался прошлым летом из "Генка" за 13,7 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: