Один из лидеров сборной Украины заинтересовал известный европейский клуб

Итальянская "Фиорентина" серьезно настроена на подписание полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который выступает в Италии за "Аталанту".

Как пишет местная пресса, новые владельцы команды из Флоренции уже провели переговоры с клубом украинца. Отмечается, что Малиновский стал едва ли не главной трансферной целью "фиалок".

По данным журналистов, первые переговоры между "Аталантой" и "Фиорентиной" прошли в январе. В следующее трансферное окно они должны продолжиться.

По предварительным данным, за Малиновского клуб из Бергамо хочет получить не менее 25 миллионов евро.

Напомним, что в Италию игрок сборной Украины перебрался прошлым летом из "Генка" за 13,7 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский поделился мнением об эпидемии коронавируса.