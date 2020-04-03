Самолет лучшего футболиста планеты совершил экстренную посадку: первые подробности

Частный самолет лучшего футболиста мира, форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси совершил аварийную посадку посадку в аэропорту Завентем в Брюсселе.

По данным испанской прессы, самолет стоимостью 13 миллионов евро направлялся на остров Тенерифе и приземлился в Бельгии утром 2 апреля.

Через полтора часа воздушное судно снова возобновило полет, но вернулось в брюссельский аэропорт.

Уже появилась информация, что у самолета возникли проблемы с шасси. При этом журналисты пока не выяснили, не было ли на борту самолета футболиста.

Интересно, что на хвосте самолета указанный игровой номер Месси, а на лестнице написаны имена футболиста и членов его семьи.

Напомним, что Месси порадовал подписчиков забавным видео тренировок своего младшего сына Чиро на карантине.