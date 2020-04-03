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Увел жену у лучшего друга: лидер сборной России оказался в центре громкого скандала

пятница, 03 апреля 2020, 20:48
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Лучший футболист России Артем Дзюба оказался в центре скандала. Оказывается, что в начале своей карьеры он был в эпицентре ряда громких скандалов.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал комментатор Василий Уткин.

По его словам, нападающий "Зенита" ограбил своих коллег, а также начал отношения с женой одного из лучших друзей.

"Больше всего удивляет та искренняя любовь, которую вы питаете к Дзюбе. Он в начале карьеры стырил деньги у друга в раздевалке, потом увел жену у лучшего товарища. Была еще масса историй, но Дзюба по-прежнему остается для вас героем. Кто-то послал Дзюбу на три буквы. И что? Дзюбу потребовалось защищать силами МВД. И как ведет себя капитан национальной сборной?!" – сказал Уткин.

Напомним, что Дзюба сравнил своего одноклубника Ярослава Ракицкого, который со скандалом в январе прошлого года перебрался в российский клуб из донецкого "Шахтера", с обезьяной.

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