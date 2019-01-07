​Названо число украинцев, погибших у побережья Турции

В затонувшем возле берегов Турции грузовом судне погибли четверо граждан Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турция. Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной было оперативно принято надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", - написал посол.

Также, по его словам, остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун.

"Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным надзором. К Самсуна выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", -написал Сибига.

В то же время, в российском посольстве в Анкаре заявили, что россиян среди всех 13-ти членов экипажа на борту не было.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились видеокадры спасения экипажа судна, затонувшего у берегов Турции, при крушении которого погибли шесть человек.