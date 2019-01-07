РУС. | УКР.

понедельник, 7 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 января

15:49
Гривна укрепилась на Рождество: свежий курс валют
15:35
В страшном ДТП под Тернополем погиб сын украинского дипломата: фото
15:10
Украину завалило снегом: впечатляющие фото из разных регионов
15:07
​Названо число украинцев, погибших у побережья Турции
14:34
Убийство в Киеве сотрудника УГО: жена погибшего опровергла слухи и рассказала, как все было
14:27
​Погибли 6 человек: появились видео спасения экипажа судна, на котором были украинцы
14:05
​Судно с украинцами утонуло у побережья Турции: фото и данные о погибших
13:49
​Спокойной жизни не будет: в Украине пояснили, что делает Россию серьезной угрозой для мира
13:19
​Стало известно о смерти на Донбассе бойца ВСУ родом из Коломыи
13:17
Во Львове может случиться трагедия: опубликовано видео ЧП на ярмарке в центре города
13:09
Тимошенко приняла участие в рождественской литургии в Софийском соборе
13:02
Девятикратный чемпион мира по ралли бросил вызов лайнеру: опубликовано яркое видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Названо число украинцев, погибших у побережья Турции

понедельник, 07 января 2019, 15:07

В затонувшем возле берегов Турции грузовом судне погибли четверо граждан Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турция. Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной было оперативно принято надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", - написал посол.

Также, по его словам, остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун.

"Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным надзором. К Самсуна выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", -написал Сибига.

В то же время, в российском посольстве в Анкаре заявили, что россиян среди всех 13-ти членов экипажа на борту не было.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились видеокадры спасения экипажа судна, затонувшего у берегов Турции, при крушении которого погибли шесть человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение войны в Украине, подъем ультраправых и значительные беспорядки в Европе: прогноз французского политолога на 2019 год

Алмазы и уран: зачем Россия борется за влияние в Африке

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: