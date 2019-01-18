​Убийство мэра Гданьска: появилось трогательное видео церемонии прощания

Тысячи людей собрались в Гданьске, чтобы проводить в последний путь убитого мэра города Павла Адамовича.

Об этом сообщает "Громадське", публикуя соответствующее видео.

Тысячи людей присоединились к траурной процессии - они сопровождают гроб с телом Адамовича, которую везут из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.

В субботу, 19 января, там состоится похоронная служба.

Также жители Гданьска создали большое сердце из свечей в память об убитом мэра.

В Польше с 17:00 пятницы до 19:00 субботы объявлено национальний траур.

Напомним, 13 января мэра польского Гданьска Павла Адамовича ранили ножом. Мужчина выбежал на сцену во время выступления мэра, выхватил у него микрофон и заявил со сцены, что отсидел в тюрьме срок за партию "Гражданская платформа", в которой находился ранее Адамович, а после ударил мэра ножом в живот и грудь. Адамовича в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича Стефан В. пытался пробраться в президентский дворец.