РУС. | УКР.

суббота, 19 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 января

18:17
Извини, не уберег: в сети рассказали две трогательные истории погибших "киборгов"
18:05
Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
17:50
Развод Ани Лорак: стала известна дата следующего слушания
17:46
Под Львовом в отеле произошло массовое отравление: первые подробности
17:19
Мощный взрыв в Мексике: новые данные о жертвах, фото и видео
17:00
Украинские биатлонистки провалили эстафету в Рупольдинге
16:56
Под Киевом произошло масштабное ЧП с товарным поездом
16:53
Появились подробности убийства школьницы под Одессой
16:50
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женской эстафеты в Рупольдинге
16:20
В Украине указали на важный момент с контрактом на поставки газа между Украиной и Россией
16:17
Глава ХОГА Светличная поддержала Авакова в вопросе законности организации выборов
16:17
На скандальную российскую певицу подали в суд за коммунальные долги
Все новости

Мощный взрыв в Мексике: новые данные о жертвах, фото и видео

суббота, 19 января 2019, 17:19
Фото: соцсети

В результате мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) погибли 66 человек, еще 76 получили ранения.

Об этом сообщил в Twitter губернатор штата Омар Файад.

Отметим, что ЧП случилось в городе Тлауелилпан, который находится примерно в ста километрах к северу от столицы страны Мехико.

Причиной взрыва стало то, что местные жители попытались откачать топливо из пробоины, сделанной в результате незаконной врезки. К трубопроводу с канистрами и ведрами пришли целые семьи. Прежде чем раздался взрыв, на месте наблюдалась почти праздничная атмосфера.

Позже стало известно, что позже еще один пожар вспыхнул по аналогичной причине на трубопроводе в соседнем штате Керетаро. В компании Pemex уточнили, что инцидент произошел в незаселенном районе, поэтому обошлось без жертв.

Как сообщал "Апостроф", в городе Ангарск (Иркутская область) произошел пожар со взрывами на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Также в столице Колумбии Боготе 17 января прогремел мощный взрыв возле здания полицейской академии, в результате чего погибли более 20 человек. В этот же день в здании университета в Лионе произошел сильный взрыв.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Читайте также

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Выборы в США: над Трампом сгущаются тучи, но он прячет козыри

Трамп взволновал всех планами насчет Путина: чего ждать Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: