Мощный взрыв в Мексике: новые данные о жертвах, фото и видео

В результате мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) погибли 66 человек, еще 76 получили ранения.

Об этом сообщил в Twitter губернатор штата Омар Файад.

Отметим, что ЧП случилось в городе Тлауелилпан, который находится примерно в ста километрах к северу от столицы страны Мехико.

Причиной взрыва стало то, что местные жители попытались откачать топливо из пробоины, сделанной в результате незаконной врезки. К трубопроводу с канистрами и ведрами пришли целые семьи. Прежде чем раздался взрыв, на месте наблюдалась почти праздничная атмосфера.

Позже стало известно, что позже еще один пожар вспыхнул по аналогичной причине на трубопроводе в соседнем штате Керетаро. В компании Pemex уточнили, что инцидент произошел в незаселенном районе, поэтому обошлось без жертв.

Dramatic footage of the pipeline explosion in Hidalgo, Mexico as fuel thieves run for their lives.#Tlahuelilpan #Hidalgo #Mexico #Huachicoleo #Pemex #Amlo #DesabastoDeGasolina pic.twitter.com/OaxOFOANqB