​Появилось видео задержания в России вооруженного захватчика пассажирского самолета

В сети появилось видео задержания злоумышленника, который, угрожая пистолетом, хотел изменить курс самолета.

Об этом сообщает Mash, публикуя соответствующее видео.

"Силовики разряжают пистолет захватчика самолета "Аэрофлота". Оружие у Павла было с самого начала, так говорит пассажир, сидевший на соседнем кресле. Как ему удалось пронести ствол на борт - пока неясно", - говорится в сообщении.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Согласно сообщению, "захватчик" был пьян. Во время полёта он пытался прорваться в кабину пилота и кричал, что у него при себе оружие. При этом мужчина действительно требовал изменить курс.

Как сообщал "Апостроф", 18 января в России произошло серьезное ЧП с участием Су-34.