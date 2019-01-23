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​Ученые сняли на видео уникальное явление во время затмения Луны

среда, 23 января 2019, 17:04

Астрономы впервые в истории зафиксировали метеорит, пролетевший мимо "Кровавой Луны" во время затмения.

Об этом пишет National Geographic.

В ночь на 21 января люди из разных частей мира наблюдали за полным лунным затмением, которое назвали "Кровавой Луной". Ученые из испанского университета в городе Уэльва годами пытались зафиксировать метеорит, который пролетел бы одновременно с лунным затмением. Однако им это не удавалось.

На этот раз они использовали сразу 8 телескопов и направили их на различные участки поверхности луны. Как ученые, так и обычные люди, наблюдавшие онлайн за лунным затмением, увидели определенную вспышку света на Луне.

Некоторые из зрителей решили, что это оптический обман или проблемы с трансляцией или камерой. Однако испанские ученые пришли к выводу, что это был метеорит, который столкнулся с лунной поверхностью.

Считается, что метеорит мог весить около 2 килограммов и имел размеры с футбольный мяч.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали видео с лунным затмением, которое прошло 27 июля 2018 года.

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