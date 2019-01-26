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Больше не россиянка: с усыпальницы знаменитой украинки в Стамбуле убрали ошибку

суббота, 26 января 2019, 23:16

В Стамбуле произошло историческое событие: с усыпальницы известной всем Роксоланы убрали ошибку.

Об этом сообщается на официальной странице посольства Украины в Турции.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: на обращение Посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

Отметим, что сведения о происхождении Хюррем (Роксоланы) разрозненны и противоречивы. В то же время участник посольства Речи Посполитой к османскому султану 1621—1622 годов поэт Самуил Твардовский писал, что турки рассказывали ему о том, что Роксолана была дочерью православного священника из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области, Украина). Именно это и свидетельствует об украинских корнях Роксоланы.

Как сообщал "Апостроф", в Украине обнаружили уникальный скифский артефакт.

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