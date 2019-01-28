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Скандальное похищение из Третьяковки: момент кражи картины попал на видео

понедельник, 28 января 2019, 10:05

МВД РФ опубликовало кадры момента похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, а также задержания вора.

Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, как мужчина просто подошел к картине и снял ее со стены.

31-летний мужчина прятал ее в поселке Заречье Московской области на территории строящегося объекта.

Злоумышленник ранее задерживался за хранение наркотиков, являлся фигурантом соответствующего уголовного дела и находился под подпиской о невыезде. Мужчину проверят на вменяемость. В МВД также устанавливают возможных соучастников кражи.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины.

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