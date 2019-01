В Канаде произошла масштабная авария с 50 авто: фото и видео с места ЧП

В воскресенье, 27 января, в Канаде произошла масштабная авария с участием 50 автомобилей, в результате которой несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает местный телеканал CTV News.

Уточняется, что ДТП произошло неподалеку от Монреаля в Канаде. По данным полиции столкнулись несколько десятков машин, по предварительным данным, около пятидесяти. Несколько человек получили несерьезные травмы и были госпитализированы. Дорога оставалась заблокированной несколько часов, пока полиция и спецслужбы не убрали разбитые машины.

Некоторым пришлось бросить свои машины и идти пешком до ближайшей заправки. А некоторые, ожидая, пока машины не разъедутся, устроили хоккейный матч прямо на трассе.

Уточняется, что причиной масштабной аварии стала плохая погода, которая ознаменовалась метелью и гололедицей.

Meanwhile in Canada: a 40-car pile up in Quebec caused the road to be closed so why not play hockey to pass the time since we all travel with hockey sticks pic.twitter.com/qlDzLcW5ej