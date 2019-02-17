​Под боком у Трампа нашелся еще один "русский мир": там уже зовут Путина

Массовые протесты против президента Жовенеля Моиза обострились в столице Гаити Порт-о-Пренс.

Об этом сообщает издание Le Journal de Montreal.

Согласно сообщению, активисты уже обратились к Москве, Каракасу и Пекину за помощью в разрешении кризиса.

"Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", — заявил лидер группы митингующих.

При этом жители Гаити сожгли американский флаг, скандируя: "Долой американцев, да здравствует Путин!".

Они винят президента Моиза в неспособности обеспечить граждан республики жизненно необходимыми вещами и подозревают его в растрате средств.

Протесты в государстве продолжаются с 7 февраля. За это время погибло не менее семи человек, еще несколько десятков получили ранения, в том числе один из журналистов, освещавших конфликт. Волнения привели к столкновениям с правоохранителями, которым пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В то же время президент страны уходить не собирается. Он уже предупредил, что не отдаст Гаити в руки наркодилеров, и призвал недовольных перейти к диалогу во имя прекращения гражданской войны. Власти США отозвали из республики всех второстепенных дипломатов и призвали своих граждан воздержаться от поездок туда.

Как сообщал "Апостроф", в столице Албании (Тиране) тысячи людей вышли на улицы, дабы выразить свое недовольство против курса нынешней власти и коррупции, из-за чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, биты и арматуру.