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​В Швейцарских Альпах сняли на видео "побег" горнолыжников от гигантской снежной лавины

четверг, 21 февраля 2019, 08:29

В сети появилось ужасающее видео, как горнолыжники в швейцарских Альпах "убегают" от снежной лавины, сошедшей с горнолыжного склона Кандагар.

Видео опубликовано FirstMeteoChannel в YouTube.

Сообщается, что автор видеозаписи выразил надежду, что она поможет спасателям в поисках людей, которые все еще находятся под снежными завалами.

Ранее стало известно, что из-под снега были извлечены четверо раненых, один из них, 34-летний француз, находился в тяжелом состоянии, позднее он скончался в больнице.

На данный момент спасатели приостановили поисковую операцию на месте схода лавины на альпийском курорте Кран-Монтана.

В поисках принимали участие восемь вертолетов, свыше двух сотен спасателей, 12 собак породы сен-бернар, умеющих находить людей под лавинами.

Поиски были очень затруднены: толщина слоя снега в месте схода лавины достигает двух метров.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Как сообщает полиция кантона Вале, она возобновится, когда позволят погодные условия.

Как сообщал "Апостроф", в Закарпатской области в горах нашли тело туриста из Киева, который погиб в лавине 25 января.

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