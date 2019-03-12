В Японии определили самую старую жительницу планеты: опубликованы фото

116-летняя жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Церемония присуждения рекордсменке почетного звания самого старого человека в мире прошла в городе Фукуока в доме престарелых, где проживает долгожительница.

Как отмечается, женщине вручили сертификат и подарили коробку шоколада, который она сразу же начала есть.

Танака родилась 2 января 1903 года и была седьмым ребенком у своих родителей. Она вышла замуж в 19 лет. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Всего она родила четырех детей и усыновила еще одного. Всю свою жизнь женщина продавала рисовые лепешки в собственном магазине.

Танака ведет спокойную жизнь в доме престарелых. Японка рано встает, днем часто изучает такие предметы, как математика. Любит играть в настольные игры.

На фото молодая Танака в переднем ряду, по центру.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 января старейшая женщина Украины схимонахиня Иоанна умерла в возрасте 107 лет.