Украинцам отменили визы на популярные курорты

С 14 апреля 2019 года граждане Украины смогут посещать Королевство Таиланд без необходимости оформления соответствующей визы.

Об этом сообщает пресс-служба посольство Украины в Таиланде.

С этого дня граждане Украины имеют право въезжать и находиться на территории Королевства без визы 30 дней с даты каждого въезда. Кроме этого, возможно продление срока пребывания в Таиланде однократно в 30-дневный период, обратившись к тайской миграционной службы. Полученные ранее туристические визы останутся действительными до окончания срока их действия.

"Безвизовое пребывание в Таиланде в течение 30 дней разрешено только с туристической целью, поэтому приезд в эту страну с другой целью, или на более длительный срок предполагает необходимость заблаговременного оформления соответствующего типа визы в тайских консульских учреждениях за рубежом, в том числе в Почетном консульстве королевства Таиланд в Киеве", - говорится в сообщении.

Однако во время прохождения контроля на пунктах пропуска необходимо быть готовым по требованию предъявить паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Он должен быть действительный в течение не менее шести месяцев с предполагаемой даты въезда в Таиланд. Также попросят обратный билет, подтверждение наличия финансового обеспечения, бронирование гостиницы.

За нарушение миграционных правил Таиланда взимается штраф в размере 500 тайских бат (примерно 16 долларов) за каждый день после окончания срока действия разрешения на пребывание, но не более 20 000 бат (примерно 640 долларов США). Лицу, которое прибывает на территорию Таиланда без визы с туристической целью поездки более трех раз подряд через короткие промежутки времени, может быть отказано в пересечении тайской границы.

"Привлекаем Ваше внимание к тому, что решение о допуске иностранца (гражданина Украины) на территорию Королевства принимается в каждом случае отдельно уполномоченным лицом тайской миграционной службы, Посольство не может влиять на решение компетентных органов иностранного государства", - говорится в сообщении.

Так, для граждан Украины станет безвизовым посещение Таиланда - его самых популярных курортов: Паттайя, острова Пхукет, Самуи, Краби, курортные зоны Ча-Ам и Хуа-Хин.

Как сообщал "Апостроф", из-за решения Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, Украина может лишиться безвизового режима с Европейским Союзом и финансовой помощи от МВФ.