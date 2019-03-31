Бежал в США и связался с повстанцами: стали известны интересные подробности о племяннике лидера КНДР

Сын убитого в Малайзии брата Ким Чен Ына, Ким Хан Соль, может быть членом группировки "Гражданская оборона Чхоллима", которая взяла на себя ответственность за совершенное в феврале нападение на посольство КНДР в Мадриде.

Об этом сообщает южнокорейское издание "Чосон Ильбо".

По данным источников издания, Ким Хан Соль является не просто членом группировки, а имеет в ней достаточное влияние.

"Гражданская оборона Чхоллима" стала известна после нападения на посольство Северной Кореи в испанской столице, в котором принимали участие десять человек. В их числе — гражданин Мексики, живущий в Соединенных Штатах, гражданин США и гражданин Южной Кореи. Все они имеют корейские корни.

По данным следствия, во время атаки трое нападавших связали руки и надели на голову мешок временному поверенному в делах КНДР, который "отказался предать свою страну". Несколько часов члены группировки удерживали находившихся в посольстве людей. Некоторых избили. Террористы унесли с собой два компьютера, два жестких диска, флеш-накопители и мобильный телефон.

Через пять дней руководитель группы вступил в контакт с ФБР в Нью-Йорке. Он рассказал о нападении и передал американцам полученные в посольстве материалы.

Через два дня после того как испанский суд сообщил информацию о произошедшем, на сайте группировки было опубликовано заявление. В нем утверждалось, что инцидент "не являлся нападением".

"Мы предприняли ответные меры на чрезвычайную ситуацию в посольстве в Мадриде. Нас пригласили в посольство, и никто не был связан или избит, хотя сообщают обратное. Из уважения к принимающей стране оружие использовано не было", — заявили члены группировки.

Кроме этого, организация призналась, что поделилась информацией особой ценности с ФБР на условиях конфиденциальности. Данные были предоставлены добровольно по запросу американцев и не обнародовались в ожидании вознаграждения.

Численность "Гражданской обороны Чхоллима" и местоположение штаб-квартиры неизвестны. Чхоллима — мифический крылатый конь, "способный преодолевать тысячу ли в день". По легенде, на Земле не было смельчака, который мог бы его укротить, поэтому конь улетел в небо. Он является символом прогресса и движения нации вперед.

Напомним, Ким Хан Соль - сын Ким Чен Нама, брата лидера КНДР, убитого в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года с использованием супертоксичного яда, который подействовал в течение 20 минут.

Как сообщал "Апостроф", ранее немецкая гуманитарная организация Deutsche Welthungerhilfe констатировала катастрофическую нехватку продовольствия в КНДР вследствие рекордного неурожая 2018 года, вызванного наводнениями и сильной жарой.