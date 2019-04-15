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​В Чикаго мощный снегопад устроил ЧП: видео

понедельник, 15 апреля 2019, 07:59

В Чикаго (США) в двух аэропортах, O'Hare и Midway, отменено более 1000 рейсов из-за снежной бури, которая постигла город.

Об этом сообщает CBS.

Согласно информации телеканала, в аэропорту O'Hare отменили 932 рейса, а в Midway - 139 рейсов.

Также сообщается, что средняя задержка в аэропорту O'Hare составляет 54 минуты, в Midway вылеты рейсов в среднем задерживаются на 36 минут.

Отмечается, что воскресенье, 14 апреля, стал наиболее снежным днем в Чикаго в этом месяце с 1961 года, в аэропорту O'Hare за сутки выпало 121,9 см осадков.

Как сообщал "Апостроф", в феврале США сковали аномальные морозы. В аэропорту О'Хара с 29 по 31 января было отменено около 80% из 600 запланированных рейсов авиакомпании UnitedContinental.

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