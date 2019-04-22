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Знаменитый бизнесмен построит шикарный город-остров в Тихом океане: опубликованы фото

понедельник, 22 апреля 2019, 05:41
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Основатель сервиса PayPal Питер Тиль выделил средства на строительство независимой плавающей страны из 300 домов и сопутствующей инфраструктуры в Тихом океане, неподалеку от Полинезийских островов и Новой Зеландии.

Об этом сообщает издание u-news.

План строительства подразумевает создание острова-города с жилыми домами, ресторанами, офисами, отелями и полноценной инфраструктурой для комфортного обитания.

Согласно планам разработчиков, "страна" будет жить без общепринятых норм законодательства, правительственной ветки власти. Для жителей также будет создана специальная "национальная" криптовалюта Vayron.

Проект пока называется "пилотной программой". В его разработку частично вовлечено правительство Полинезии, которые обеспокоились ростом уровня океана в регионе и видят в такого рода проектах возможность для переселения жителей. Ученые и инвесторы со всего мира также вовлечены в разработку.

На обнародованных схемах проекта заметно, что дома будут покрыты "зеленой кровлей", на которой будут выращивать различные культуры (в основном овощи и зелень).

Как сообщал "Апостроф", в январе экологи уведомили, что в результате глобального потепления к 2100 году в Украине может уйти под воду более миллиона гектаров земли, в том числе зона отдыха, промышленные и военные объекты, жилые районы.

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