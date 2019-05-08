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В Турции разработали новейшее супероружие: фото и видео

среда, 08 мая 2019, 14:53
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В Турции инженеры разработали электромагнитное оружие Alka для уничтожения дронов.

Об этом сообщает ресурс aa.com.tr.

Разработкой занимались эксперты турецкой оборонной компании ROKETSAN. Они представили отечественный прототип электромагнитного оружия, предназначенного для уничтожения квадракоптеров со взрывчаткой и взрывных устройств кустарного производства, используемых террористами.

Отмечают, что система наземного оружия Alka была впервые представлена на оборонной выставке IDEF'19 в Стамбуле. Компания также показала видео испытаний отечественного прототипа электромагнитного оружия.

Представитель ROKETSAN Угур Каясал подчеркнул, что система Alka разработана без зарубежной поддержки.

"Направленный электромагнитный импульс выводит из строя один или несколько дронов. Этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты", - отметил Каясал.

Как сообщал "Апостроф", специалисты украинского конструкторского бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.

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