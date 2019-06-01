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В Гималаях бесследно пропали восемь альпинистов: подробности ЧП

суббота, 01 июня 2019, 22:37
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Во время экспедиции в индийские Гималаи исчезли восемь альпинистов - четыре британцы, два американца, австралиец и их проводник-индеец.

Об этом сообщает CNN.

"Группа пыталась подняться на Восточную Нандадеви, одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии, высотой более 7400 метров, уточнил местный магистрат района Уттаракханд, Виджай Кумар Джогданде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропавшие восемь человек были частью большей команды из 12 человек, которая отправилась из села Мунсияри 13 мая. Но 12 дней назад, 25 мая, только четверо из группы вернулись в базовый лагерь, расположенный на высоте 6000 метров над уровнем моря. Компания, которая организовала экспедицию, ждала несколько дней после того, как остальные члены команды не смогли прибыть, прежде чем известить власти о их исчезновения 31 мая.

Уточняется также, что уже после сообщений об исчезновении, индийский проводник связывался с индийскими властями.

Три поисковых группы сейчас достигли первого базового лагеря, который находится на 25 км ниже пика. Другая группа, оснащенная гражданскими медицинскими товарами, также находится в пути. Ожидается, что военный самолет будет отправлен завтра, чтобы помочь в спасательных работах.

Пока не ясно, исчезли альпинисты во время подъема или спуска, и существует другая причина их исчезновения.

Как сообщал "Апостроф", 5 мая во время восхождения на гору Эльбрус умер альпинист из Украины.

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