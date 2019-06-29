Много погибших: опубликованы фото и видео жуткого ЧП в Индии

В субботу, 29 июня, в Индии (город Пуна) произошло обрушение 23-метровой стены, в результате чего погибли по меньшей мере 15 рабочих.

Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местную пожарную службу.

Как передает издание, защитная стена вокруг многоэтажного жилого дома обрушилась на ряд жестяных бараков, в которых жили рабочие. Причиной стали сильные муссонные дожди. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается.

Отмечается, что под завалами еще могут находиться люди.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Индии внезапное ЧП убило и ранило множество людей. Жертвами трагического инцидента на религиозном мероприятии в Индии стали по меньшей мере 14 человек и еще 50 индусов получили ранения разной степени тяжести.