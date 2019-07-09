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Уничтожит все живое: ученые подсчитали, когда произойдет извержение супервулкана Йеллоустоун

вторник, 09 июля 2019, 00:15
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Исследователи утверждают, что теоретически извержение супервулкана Йеллоустоун возможно, однако в ближайшее время его ожидать не стоит.

Об этом говорится в статье британского издания Express.

Как отмечается, для того, чтобы Йеллоустон извергнулся, необходимо, чтобы магма в его резервуаре была расплавленной как минимум на 50%. Сейчас же она расплавлена на 5-15%.

Геологическая служба США отмечает, что теоретически извержение Йеллоустоуна является возможным, однако вероятность того, что это случится в ближайшие несколько тысяч лет – "чрезвычайно низкая".

Гораздо более вероятным сценарием исследователи называют утечку лавы. Этого же мнения придерживаются работники Yellowstone Volcano Observatory, непосредственно изучающие Йеллоустон.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", специалисты вулканической обсерватории заявили, что возможное извержение Йеллоустонской кальдеры – это не самая страшная угроза.

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