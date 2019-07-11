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Украинский генерал заявил о новых "сюрпризах" для россиян в Керченском проливе

четверг, 11 июля 2019, 14:04
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Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что в будущем планируются новые проходы ВМСУ через Керченский пролив.

Об этом сообщает издание "Новинарня", ссылаясь на слова чиновника в интервью.

На вопрос журналистов, планируются ли новые проходы судов ВМСУ через Керченский пролив, Хомчак ответил утвердительно.

"Именно в эту секунду - нет. А вообще - конечно, планируем", - отметил начальник Генштаба.

Он также подчеркнул, что Керченский пролив принадлежит Украине.

"Потому что Керченский пролив - наш, как бы русские не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем", - заявил Хомчак.


Как сообщал "Апостроф", Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

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