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Австрия объявила в розыск россиянина из-за шпионажа: подробности дела и фото

пятница, 26 июля 2019, 00:11
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Австрия объявила в розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва".

"Австрия объявила в розыск гражданина России по подозрению в шпионаже. МВД республики называет его Игорем Зайцевым", - говорится в сообщении.

Также украинский волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook сообщил, что по версии МВД Австрии, он связан с австрийским военнослужащим, который 20 лет шпионил в пользу России.

"По данным следствия, на одной из встреч предполагаемый шпион получил от российского офицера почти 30 000 евро наличными. Всего агент, как сообщалось ранее, получил за работу 300 000 евро. Впервые россиянин и австриец, как утверждает полиция, контактировали в 1987 году", - отметил волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе задержали шпиона "ДНР".

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