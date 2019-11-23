В Колумбии появились первые погибшие в массовых стычках с полицией: фото и видео протестов

Колумбию охватили массовые антиправительственные протесты, уже трое митингующих погибли во время столкновений с полицией.

Об этом сообщает DW.

21 ноября 200 тысяч колумбийцев вышли на улицы городов, чтобы выразить недоверие правительству под руководством президента Ивана Дуке. Граждан возмутили намерения властей поднять пенсионный возраст и провести реформу рынка труда во время экономического кризиса.

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Митингующие собрались под стенами резиденции президента в городе Богота. Пели национальный гимн, гремели кухонной утварью и бросали камни в полицейских. Против протестующих стражи правопорядка использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Трое мужчин погибли, 150 правоохранителей и 122 протестанта получили ранения, 98 человек задержаны.

Президент Колумбии в телеобращении призвал соотечественников к диалогу и пообещал проводить продуманную социальную политику. Между тем в Боготе мэр Пеньялоса Лондоне установил комендантский час. Теперь на улицах столицы запрещают находиться с 21:00 до 6:00.

Напомним, что 18 ноября в Тбилиси (Грузия) люди устроили митинг под зданием парламента, а полиция в ответ перешла к силовым действиям.