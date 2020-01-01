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Бежали с ножами добивать: в России совершили жуткое нападение на пост полиции, фото и видео

среда, 01 января 2020, 08:53
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31 декабря в столице Ингушетии городе Магас (РФ) двое мужчин на авто врезались в пост полицейских "Алмаз-502" и убили одного правоохранителя.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Комсомольскую правду".

18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмет Имагожев в 17:45 на авто LADA Granta разогнались и врезались в пост полиции, на котором дежурили три правоохранителя. Этого им показалось мало и мужчины выскочили из авто и начали ножами добивать своих жертв. Одного стража порядка ранили, другого - 43-летнего младшего лейтенанта Зелимхана Кокурхоева - убили. Третий полицейский стихах выхватить табельное оружие и застрелить Мизиева. Имагожев получил тяжелые ранения.

Пострадавших правоохранителей госпитализировали в больницу города Назрань. Там один из них скончался от полученных травм.

В полиции уже установили, что Мизиев и Имагожев принадлежали к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Имагожев оказался мастером спорта. Осенью 2019 года даже выиграл всероссийский турнир по армрестлингу.

Как информировал "Апостроф" ранее, в октябре прошлого года в Париже мужчина совершил вооруженное нападение на полицейский участок, его жертвами стали четверо полицейских.

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