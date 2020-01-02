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Раненые птицы падали с неба: в сети рассказали о жутких последствиях салютов, фото

четверг, 02 января 2020, 13:15
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В сети рассказали жуткую историю о салютах в центре Праги в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает в Facebook Наталья Смаглюк.

"Начался афигенный салют, мы стояли на соседнем мосту с видом на Карлов Мост и радовались жизни первые 10 минут. А потом начался трэш.Лебеди, которых там огромное количество, в панике начали метаться, перелетать низко через мосты и врезаться в трамвайные провода и падать на землю. После 5го лебедя я перестала считать. Они были в панике. Ранились. Один лебедь как минимум погиб. Сколько их них умрет позже, я не знаю", - написала она.

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В сети, также, появились фото происходящего. Раненные птицы лежат на тротурах, кого-то местные забрали домой чтобы выходить.

Напомним, что в Житомирской области 40-летний мужчина получил ожоги лица и перелом черепа по вине салюта, который неудачно разорвался.

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