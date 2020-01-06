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Украина готова помочь Австралии в борьбе с масштабными пожарами

понедельник, 06 января 2020, 19:02
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Украинские власти заявили о предоставлении необходимой помощи для Австралии в связи с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на документ МИД.

В документе отмечается, что в Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической в Австралии. Также соболезнуют родным и близким жертв огня и десятков пропавших без вести людей.

В МИД пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий стихийного бедствия.

"Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - отметили в ведомстве.

Также в МИД добавили, что Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежее видео из Австралии, где уже больше месяца горят леса, сегодня жители дождались дождя.

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