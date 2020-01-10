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Над Атлантическим океаном произошло серьезное ЧП с самолетом Boeing 777: фото

пятница, 10 января 2020, 12:51
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10 января чуть не закончилось ужасной автокатастрофой ЧП, случившееся с самолетом Boeing 777 израильской компании "Эль-Аль", который вылетел из Нью-Джерси (США) в Израиль рейсом LY26.

Об инциденте сообщили на странице Tom Podolec Aviation в Twitter.

Через полчаса после того, как самолет покинул аэродром, над Атлантическим океаном у него произошло задымление в задней части.

Сработала сигнализация. Самолету срочно дали посадку в аэропорту Галифакс (Канада).

Есть ли пострадавшие среди пассажиров и членов экипажа, пока не сообщается.

Напомним, что за последние несколько дней это уже третье ЧП, которое случается с самолетами. В ночь на 8 января в Израиле во время разгона по взлетной полосе в моторном отсеке Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air загорелся двигатель. Тогда на борту лайнера находились более 100 пассажиров. А 8 января в Иране при невыясненных обстоятельствах потерпел катастрофу самолет МАУ. Тогда погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Как сообщал "Апостроф" ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неисправность.

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