Российский военный корабль устроил беспредел с эсминцем США: видео инцидента

Российский эсминец чуть не столкнулся с крейсером ВМС США в Восточно-Китайском море.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко на своей Facebook-странице.

Инцидент создал новый разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс". Он имитировал нашествий на корму ракетного эсминца USS Farragut (DDG-99), Arleigh Burke class.

"Черноморский флот РФ начинает наглеть все больше... Надо готовиться к развитию событий на Черном и Азовском море", - написал Клименко, а в сети показали видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", ракетный крейсер "Маршал Устинов", который 25 декабря неожиданно прибыл в Севастополь, заметили у берегов Стамбула - стал на якорь в Мраморном море.