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Умер султан Омана, правивший полвека: на улицах появилась военная техника

суббота, 11 января 2020, 09:40
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10 января на 80-м году жизни скончался султан Омана Кабус бен Саид, который правил страной полвека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Аль-Ватан Оман".

Причину смерти султана пока не сообщается. Известно, что несколько лет подряд у него были проблемы со здоровьем, а в декабре султан лечился в бельгийской клинике. Кабус бен Саид не оставил после себя потомков и не успел назначить наследника престола.

Смерть правителя взволновала страну. На улице столичного Маската уже выехала военная техника.

Как удалось узнать позже, умершего султана заменит Хайсам бен Тарек Аль Саид. До этого мужчина исполнял обязанности министра культуры и национального наследия.

Как информировал "Апостроф" ранее, 6 января президент Украины Владимир Зеленский в Омане провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Абдулсаламом аль-Муршид.

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