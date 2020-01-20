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Появились трогательные кадры спасения коал, пострадавших в пожарах в Австралии

понедельник, 20 января 2020, 04:21
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Фото: Telegram

В интернете обнародовали трогательные фото, на которых зафиксирована реабилитация коал, выживших после жутких лесных пожаров в Австралии.

Соответствующие снимки разместил Telegram-канал "Бушующий мир".

По данным группы ветеринарной помощи Южной Австралии, до пожаров на континенте находились около 46 тыс. коал, сейчас осталось всего 9 тысяч.

"Пока не известно, что будут делать с вылеченными животными - большая часть лесов, где они обитали, уничтожена огнем", - сказано в сообщении.

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Как сообщал "Апостроф", в Австралии леса начали восстанавливаться после масштабных пожаров. В частности, на сгоревшей территории Нового Южного Уэльса пустили первые ростки деревья и кустарники.

Между тем, сотрудники Национальной службы парков и дикой природы организовали доставку еды для животных, проживающих в труднодоступных местах, пострадавших от пожаров в Австралии.

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