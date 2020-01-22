Коронавирус из Китая может "ударить" по ЕС: тревожный прогноз и данные о разработке вакцины

В аэропорту столицы Италии, Рима, начались дополнительные проверки на возможные случаи заболевания новым смертельным коронавирусом nCoV.

Об этом сообщает местное издание Wantedinrome.

В частности, проверяется возможность заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые был зафиксирован вирус.

В Министерстве здравоохранения Италии добавили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".

Итальянские власти рекомендует пассажирам отложить любые несущественные поездки в Ухань.

В то же время, в США уже началась работа над вакциной против нового вируса. По прогнозам ученых, на разработку лекарства могут уйти месяцы.

"Институт находится в процессе принятия первых шагов к разработке вакцины", - заявил доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Фаучи сказал, что пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний, а выпущена на рынок вакцина может быть через год.

Подробнее о коронавирусе читайте в материале "Апострофа": Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни.