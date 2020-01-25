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Как китайцы шутят про коронавирус: лучшие мемы и фотожабы

суббота, 25 января 2020, 04:32
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Неунывающая молодежь Китая переносит известия о смертельно опасном коронавирусе с легкой долей иронии, они постят в соцсетях забавные фотожабы.

Фото появляются в WeChat.

Самой популярной темой для шуток стали тканевые маски и облачения врачей, которые работают в зоне карантина.

Маски воспринимаются одновременно как панацея от коронавируса и новая мода, распространившаяся среди девушек. Явный плюс масок в том, что сделать их можно из чего угодно.

Фото: WeChat

Фото: WeChat

Фото: WeChat

Фото: WeChat

Фото: WeChat

Фото: WeChat

Фото: WeChat

Ранее "Апостроф" сообщал, что смертельный коронавирус мог зародиться в лаборатории китайского города Ухань, которая имеет статус высшего уровня биологической угрозы. Здесь изучают наиболее опасные патогены в мире.

Напомним, что в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы.

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