Как в Австралии спасают коал, пострадавших от жутких пожаров: фото

Военные Австралии в свободное от службы время посещают парк дикой природы в Кливленде, вблизи Аделаиды на юге Австралии, чтобы покормить и пообнимать коал, которые пострадали в лесных пожарах.

Об этом сообщает пресс-служба 9-й бригады австралийской армии.

"Там они кормят коал, которые выжили в лесных пожарах, и обустраивают вольеры специальными канатами, чтобы животным было где лазить", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сильные и мужественные мужчины греют в своих объятиях маленьких коал.

Напомним, масштабные лесные пожары охватили Австралию в сентябре прошлого года. По последним данным, погибли 19 человек и миллионы животных. Власти проводят массовые эвакуации людей и животных. Пожары настолько велики, что их даже видно из космоса.

Как сообщал "Апостроф", в Австралии леса начали восстанавливаться после масштабных пожаров. В частности, на сгоревшей территории Нового Южного Уэльса пустили первые ростки деревья и кустарники.

Между тем, сотрудники Национальной службы парков и дикой природы организовали доставку еды для животных, проживающих в труднодоступных местах, пострадавших от пожаров в Австралии.