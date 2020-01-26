RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 января

11:32
Очень боится: Путин в Иерусалиме отметился странным поступком, фото
11:01
Готовят "компромисс" по Донбассу: всплыли громкие детали "ротаций" в Кремле
10:35
В Киеве на "горячем" поймали двух наглых воровок, фото
10:00
В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
09:59
Появилась меткая фотожаба на угрозы от коронавируса из Китая
09:26
Украинские Карпаты окутал густой туман: невероятное фото
07:58
На Донбассе украинские патриоты устроили смелую "диверсию", фото
07:28
В Киеве произошла кровавая стрельба посреди ночи: первые подробности ЧП
07:00
Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов
06:30
Гороскоп на 26 января: Козерогам нужно говорить правду, а Овнов ждет важный поворот
06:24
Зима с признаками весны: карта погоды и свежий прогноз на воскресенье
05:26
Под Одессой случилась забавная история с найденным на улице пакетом с крупной суммой: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как в Австралии спасают коал, пострадавших от жутких пожаров: фото

воскресенье, 26 января 2020, 10:32
переглянути новину українською

Военные Австралии в свободное от службы время посещают парк дикой природы в Кливленде, вблизи Аделаиды на юге Австралии, чтобы покормить и пообнимать коал, которые пострадали в лесных пожарах.

Об этом сообщает пресс-служба 9-й бригады австралийской армии.

"Там они кормят коал, которые выжили в лесных пожарах, и обустраивают вольеры специальными канатами, чтобы животным было где лазить", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сильные и мужественные мужчины греют в своих объятиях маленьких коал.

Напомним, масштабные лесные пожары охватили Австралию в сентябре прошлого года. По последним данным, погибли 19 человек и миллионы животных. Власти проводят массовые эвакуации людей и животных. Пожары настолько велики, что их даже видно из космоса.

Как сообщал "Апостроф", в Австралии леса начали восстанавливаться после масштабных пожаров. В частности, на сгоревшей территории Нового Южного Уэльса пустили первые ростки деревья и кустарники.

Между тем, сотрудники Национальной службы парков и дикой природы организовали доставку еды для животных, проживающих в труднодоступных местах, пострадавших от пожаров в Австралии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: