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Что-то пошло не так: Турция и Россия сделали заявления по смертельному удару в Идлибе

пятница, 28 февраля 2020, 13:02
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Министерство обороны Турции заявило, что удары по позициям турецких военных в Идлибе нанесли несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции.

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", - заявило Министерство обороны Турции.

Как отметил министр Хулуси Акар, удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждения Анкары. Удары наносились даже по военным машинах скорой помощи.

По данным Минобороны Турции, турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танков, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22 нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада.

"На фоне дипломатических и политических усилий по урегулированию сирийского конфликта, турецкие военные подверглись подлому нападению, на которое пойдет жесткий ответ", - заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Воздушный удар произошел после того, как российская делегация провела два дня в Анкаре для переговоров с турецкими должностными лицами по ситуации в Идлибе.

Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие. Турки, по словам Москвы, "находились среди боевиков, которые наступали", и "не должны были быть там".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между военными России и Турции налажен постоянный контакт по ситуации в Идлибе.

По его словам, переданы Турцией России координаты по Идлибу не содержали данных о турецких военных, подвергшихся удару сирийских военных.

Кроме того, Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по 1709 сирийским объектам.

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