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Коронавирус могли завезти в Ухань из другой страны: Китай сделал громкое заявление

четверг, 12 марта 2020, 21:17
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Смертельный коронавирус COVID-19, из-за которого ВОЗ объявила пандемию, могли завезти в Китай военные США.

Об этом сообщает представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей Twitter-странице.

"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - написал он.

Таким образом Лицзянь прокомментировал заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который ранее заявил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в сети был опубликован рентгеновский снимок грудной клетки человека, который заразился коронавирусом COVID-19, и через некоторое время умер.

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