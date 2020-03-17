Украинцы вернулись из охваченного коронавирусом популярного курорта: названы цифры

Во вторник, 17 марта, из Египта вернулись украинские туристы, которых оставили на карантин из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"За сегодня уже более 7000 граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении ведомства.