Всех украинцев за границей призвали вернуться домой: названа окончательная дата

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан, находящихся за рубежом, вернуться на родину из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечают, что все большее количество стран вводит более строгие карантинные меры. Потому украинцы должны вернуться на территорию Украины в последующие пять суток - до 27 марта 2020 года.

Уточняют, что рейсы популярных авиакомпаний будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта.

Также депутат от партии "Слуги народа" Владислав Криклий заявил, что с 24 марта в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". А с 12:00 24 марта будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма.

Как ранее сообщал "Апостроф", итальянские эпидемиологи обнародовали данные про первых 3,2 тысяч пациентов, умерших от коронавируса COVID-19.

Напомним, что в Британии за время пандемии коронавируса в стране умерло наименьшее количество людей среди стран с наибольшим количеством зараженных.