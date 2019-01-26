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В Бразилии прорвало дамбу: фото и видео масштабного смертельного ЧП

суббота, 26 января 2019, 09:18

На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась дамба резервуара с отходами добычи ископаемых.

Об этом сообщает BBC.

На утро 26 января известно как минимум о девяти погибших, около 300 человек числятся пропавшими без вести.

По словам губернатора штата Минас-Жерайс, шансов найти выживших в результате стихийного бедствия мало.

В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток обрушился на несколько фермерских поселений. Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.

Представитель компании Vale, оторой принадлежит шахта, в пятницу, 25 января, сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортеко недалеко от города Брумандиньо.

На съемках с вертолета, показанных местным телеканалом, видно, как поток грязи сметает все на своем пути.

Мэр Брумандиньо Авимар де Мело в беседе с местной газетой ранее заявил, что погибли по меньшей мере 50 человек, но не исключил, что число погибших может оказаться больше.

"У нас пока больше нет информации: все происходит очень быстро", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) погибли более сотни человек.

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Раздел: МирАмерика Тема:
Теги: Бразилия

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