В Мексике десятки людей погибли и пострадали при мощном взрыве: опубликованы жуткие видео

В субботу, 19 января, в Мексике произошел мощный взрыв, погибли и пострадали десятки людей.

Об этом сообщает местное издание Lopez-Doriga.

Инцидент случился на востоке Мексики, когда люди тайно похищали топливо из трубопровода - он взорвался. В результате трагедии погибли 20 человек, также еще более 50 людей пострадали.

По словам губернатора региона Омара Файяда, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Издание El Financiero сообщает, что в результате происшествия погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.

Как сообщал "Апостроф", в городе Ангарск (Иркутская область) произошел пожар со взрывами на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Также в столице Колумбии Боготе 17 января прогремел мощный взрыв возле здания полицейской академии, в результате чего погибли более 20 человек. В этот же день в здании университета в Лионе произошел сильный взрыв.