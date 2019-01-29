​США сделали жесткое заявление о начале гонки вооружений с Россией

Россия стала инициатором новой гонки вооружений с США, нарушив нормы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

“Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Русские явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений”, - сказал он в ответ на вопрос о перспективах возобновления гонки вооружений с Россией.

Как сообщал “Апостроф”, Россия готовится к войне в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.