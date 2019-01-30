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США накрыли аномальные морозы: температура упала до минус 54 градуса, фото

среда, 30 января 2019, 18:31

Из-за аномальных морозов в США погибло по меньшей мере 6 человек.

Об этом сообщает издание BBC.

Непогода накрыла Средний Запад США, там бушуют снежные бури и сильный мороз. В результате обморожений в регионе погибли по меньшей мере шесть человек, власти объявили о закрытии школ, авиакомпании отменили 1360 авиарейсов, отменена и доставка почты.

Гибель людей зафиксирована в Иллинойсе, Айове, Индиане, Висконсине и Миннесоте. В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение. По данным издания, температура с учетом сильного ветра упала до -45 градусов в Чикаго и до -54 градусов в Северной Дакоте.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба, в штате наблюдается такой мороз впервые с 1996 года.

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту популярного курорта Анталья (юг Турции) прошел мощный торнадо, в результате которого пострадали по крайней мере 12 человек.

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