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Грабежи и мародерство: появились новые подробности и видео страшной ситуации в Венесуэле

вторник, 12 марта 2019, 07:37

Парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение в связи с масштабными отключениями электроэнергии.

Об этом сообщает телеканал NTN24.

Инициатива лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо была поддержана единогласно.

"Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии", - сказано в тексте постановления.

В то же время российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) заявил, что в Венесуэле ситуация переходит в "неуправляемый хаос", что может привести к масштабной гуманитарной катастрофе.

"Начинаются грабежи. Грабят всё - банки, супермаркеты, магазины, дома. Полиция пока разгоняет мародеров, но остановить стихию в сложившихся условиях, где люди просто пытаются выжить, невозможно. Пока в основном грабежи идут в 1,7-миллионном Маракайбо, но, похоже, волна насилия и криминала перехлестывает и дальше", - написал он в Facebook.

По его словам, идет распад страны, и если ситуация будет продолжаться примерно в том же направлении, соседние страны будут вынуждены срочно вводить войска в приграничные районы, создавая буферные зоны и готовясь к приему миллионов беженцев.

"Учитывая динамику происходящего, перед нами разворачивается самая масштабная гуманитарная, социальная, политическая катастрофа 21 века", - считает Несмиян.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности и фото блэкаута в Венесуэле.

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