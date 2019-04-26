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США расширили санкции: стало известно, кто попал "под обстрел"

пятница, 26 апреля 2019, 22:35
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США ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро в протестной Венесуэле.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США.

Уточняется, что санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреазы а также судьи Кэрол Падильи.

"Арреаза находится на передовой попыток прежнего режима Мадуро в международном сообществе, разрушить демократические стремления народа Венесуэлы", Включение Падильи является напоминанием, что "запугивания прежним режимом Мадуро президента Гуайдо и тех, кто его поддерживает, будет иметь последствия", - говорится в сообщении.

Ранее США ввели санкции против 34 кораблей, которыми владеет, или управляет государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA а также двух компаний и корабля, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как российская компания помогает Венесуэле обходить санкции США.

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