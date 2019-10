Трамп ловко отреагировал на слова Зеленского про скандальный разговор

Президент США Дональд Трамп в своем твите использовал цитату из ответов президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона, который проходит в Киеве в четверг, 10 октября.

Трамп упомянул в соцсети Twitter комментарии Зеленского украинским журналистам относительно их скандального разговора.

Украинский президент, отвечая на вопросы о приемлемой риторике американского президента во время июльского телефонного разговора, отрицал давление со стороны Трампа.

“Ukrainian President Volodymyr Zelensky told reporters Thursday his controversial July call with President Trump involved no bribe, blackmail or quid pro quo, as impeachment-minded Democrats claim.” This should immediately end the talk of impeachment! https://t.co/0mOTK4dNC3