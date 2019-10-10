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Трамп ловко отреагировал на слова Зеленского про скандальный разговор

четверг, 10 октября 2019, 18:20
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Президент США Дональд Трамп в своем твите использовал цитату из ответов президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона, который проходит в Киеве в четверг, 10 октября.

Трамп упомянул в соцсети Twitter комментарии Зеленского украинским журналистам относительно их скандального разговора.

Украинский президент, отвечая на вопросы о приемлемой риторике американского президента во время июльского телефонного разговора, отрицал давление со стороны Трампа.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский телефонный разговор с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроенные на импичмент демократы", - процитировал президент США новость о пресс-марафоне с сайта Fox News.

От себя Трамп добавил: "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте".

Как раньше сообщал "Апостроф", Дональд Трамп, который попал в скандал с импичментом, не хотел лично встречаться с новым президентом Владимиром Зеленским, поскольку считал Украину коррумпированным государством с "ужасными" людьми.

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