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Район накрыло густой пылью: появилось снятое с высоты видео ЧП с многоэтажкой в Бразилии

вторник, 15 октября 2019, 18:29
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Фото: соцсети

Стало известно, как именно произошел обвал жилой многоэтажки в престижном районе городе Форталеза на северо-востоке Бразилии во вторник, 15 октября.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как жилой дом падает, оставляя после себя горы дыма. После этого, на видео можно увидеть весь масштаб обрушения. На данный момент о жертвах и пострадавших информации нет.

Напомним, что на момент обвала в здании были заселены все квартиры. Свидетели и соседи говорят, что видели людей внутри здания во время обрушения и что некоторые из них выбежали из дома вскоре после громкого шума.

Как сообщал "Апостроф", под завалами дома в Стамбуле, обрушившегося в среду, 6 февраля, нашли живой пятилетнюю девочку.

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